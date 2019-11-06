Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 10Folge 20vom 06.11.2019
Joyn Plus
Showdown

ShowdownJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 20: Showdown

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Verwaltungsdirektorin Dr. Thiessen wird in dieser Nacht gleich zweimal von ihrer Vergangenheit eingeholt. Erst erhält sie einen Brief von ihrem Exmann Gordon aus den Staaten, und dann muss sie auf Drängen von Dr. Scheu einspringen, da ein Unfall mit mehreren Schwerverletzten das Personal überfordert. Doch für Dr. Thiessen, die schon seit Jahren nicht mehr als praktische Ärztin arbeitet, ist diese Vorstellung ein Albtraum. Deshalb ist sie mehr als erleichtert, als endlich Dr. Richter erscheint. Doch dann passiert ein weiterer Unfall ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen