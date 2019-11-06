Staffel 10Folge 21vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 21: Horrornacht
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Dr. Scheu freut sich, endlich mit Jonas und Erich in den Urlaub zu fahren, schade nur, dass die beiden schon vorfahren - eine Entscheidung, die alles verändert. Sören erntet für sein mutiges Handeln anerkennende Worte von Oberschwester Gisela: Gemeinsam mit Till versorgt er einen illegalen Flüchtling aus Haiti, der von Rassisten zusammengeschlagen wurde. Dr. Demirel hilft ihm dabei und spielt das Versteckspiel mit, denn an eine offizielle Aufnahme ist in diesem Fall nicht zu denken. Dr. Borowski und Ben von Bode sind mit zwei liebenswerten alten Damen beschäftigt: Die eine trauert um ihren toten Hund ... Rechte: Sat.1
