Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 10Folge 22vom 06.11.2019
Scheiden tut weh

Folge 22: Scheiden tut weh

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der renommierte Herzforscher Hanno von Bode möchte, dass sein Sohn Ben in seine Fußstapfen tritt und lässt seine internationalen Beziehungen spielen, um seinem Sohn am Franklin Hospital in Chicago ein Forschungsstipendium zu ermöglichen. Ben kann sich jedoch weder für die Forschung noch für die Kardiologie begeistern, er liebt die praktische Arbeit in der Notaufnahme ... Rechte: Sat.1

