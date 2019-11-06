Nacht der AbrechnungJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 23: Nacht der Abrechnung
Für Dr. Scheu ist nach dem Tod seines Adoptivsohnes Jonas nichts mehr, wie es einmal war: Er kann nicht verkraften, dass der Junge ihm unter den Händen weggestorben ist. Außerdem quält ihn sein schlechtes Gewissen; er weiß, dass er sich in letzter Zeit zu wenig um seinen Sohn und zu viel um seine Karriere gekümmert hat. Um sein Leid zu kompensieren, gibt er Erich die Schuld an dem tödlichen Unfall, warum konnte er dem Geisterfahrer nicht ausweichen? Dr. Demirel hingegen träumt davon, mal wieder eine Beziehung zu haben. Sie fragt Dr. Borowski, ob sie es mit einer Zeitungsannonce versuchen solle. Doch davon rät Maik ab, er hält sich nämlich selbst für den idealen Partner Sonyas. Die gerät erst einmal auf Abwege und lässt sich vom Charme einer Kiezgröße einwickeln ... Der durch einen Messerstich verletzte Kellermann befindet sich auf der Flucht, er hat einen konkurrierenden Zuhälter niedergeschossen. Als Kellermann hört, dass sich Polizei in der Notaufnahme befindet, sieht er rot und bedroht Sonya mit einer Pistole ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick