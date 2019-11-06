Staffel 10Folge 24vom 06.11.2019
Nach der Trennung von Erich und dem Tod von Jonas ist Dr. Scheu nicht mehr wiederzuerkennen: Er droht, an seinem Schmerz zu zerbrechen und kann nur noch mit äußerster Anstrengung seine Pflichten als Chefarzt erfüllen. Seine Kollegen und auch die Verwaltungsdirektorin machen sich große Sorgen um ihn, Codie zieht sogar schon Dr. Vonderwerth als Vertretung in Betracht. Doch über eine derartige Nachfolge zeigt sich Vonderwerth nicht glücklich - Scheu tut ihm aufrichtig leid. Als die beiden Ärzte ein Mädchen in Jonas' Alter nach einem Autounfall nicht mehr retten können, bedeutet das für Dr. Scheu das Ende ... Rechte: Sat.1
