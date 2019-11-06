Staffel 10Folge 25vom 06.11.2019
Enttäuschte ErwartungenJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 25: Enttäuschte Erwartungen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hanno von Bode versucht immer wieder, seinen Sohn Ben davon zu überzeugen, endlich in die USA zu gehen, um so seine Karriere voranzutreiben. Kurzerhand entschließt sich Ben, aus der Villa der Eltern auszuziehen. Als Hanno von Bode seinen Sohn in der Notaufnahme besucht, um ihn zur Rückkehr zu bewegen, krümmt er sich plötzlich vor Schmerzen ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6