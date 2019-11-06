Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 25vom 06.11.2019
Enttäuschte Erwartungen

Folge 25: Enttäuschte Erwartungen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Hanno von Bode versucht immer wieder, seinen Sohn Ben davon zu überzeugen, endlich in die USA zu gehen, um so seine Karriere voranzutreiben. Kurzerhand entschließt sich Ben, aus der Villa der Eltern auszuziehen. Als Hanno von Bode seinen Sohn in der Notaufnahme besucht, um ihn zur Rückkehr zu bewegen, krümmt er sich plötzlich vor Schmerzen ... Rechte: Sat.1

