Staffel 10Folge 26vom 06.11.2019
Folge 26: Ein klasse Team
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der depressive Dr. Scheu beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er fährt mit dem Auto zum alten Hafen und ist im Begriff, sich eine Giftspritze zu setzen, als plötzlich ein Jugendlicher nach einer brutalen Schlägerei vor seinen Augen zusammenbricht. Scheu bringt den blutenden Jungen in die Notaufnahme ... Rechte: Sat.1
