Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 10Folge 26vom 06.11.2019
Joyn Plus
Ein klasse Team

Ein klasse TeamJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 26: Ein klasse Team

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der depressive Dr. Scheu beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er fährt mit dem Auto zum alten Hafen und ist im Begriff, sich eine Giftspritze zu setzen, als plötzlich ein Jugendlicher nach einer brutalen Schlägerei vor seinen Augen zusammenbricht. Scheu bringt den blutenden Jungen in die Notaufnahme ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen