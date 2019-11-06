Jede Menge ÄrgerJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 3: Jede Menge Ärger
Dr. Vonderwerth ist sicher, dass er der neue Chefarzt der Notaufnahme wird und bestellt zur Feier des Tages kalte Platten - doch zur großen Freude des gesamten Teams ernennt Dr. Thiessen Scheu zum Chefarzt. Vonderwerth zeigt sich als schlechter Verlierer: Seine Verbitterung lässt er nicht nur an seinen Kollegen aus, auch die Patienten bekommen seinen Groll zu spüren. So wirft er der Mutter eines achtjährigen Jungen vor, ihn zu lange vor dem Computer zu "parken". Erst als die Tochter einer Patientin, die mit einem Oberschenkelhalsbruch eingeliefert wurde, ihm beichtet, dass sie ihre alte Mutter absichtlich die Treppen hinuntergestoßen hat, erkennt Vonderwerth, wohin Verbitterung die Menschen führen kann. Auch Dr. Demirels Patient setzt gewalttätige Energien frei, der Frauenhasser schlägt wild um sich und möchte seine Platzwunde nicht von einer Ärztin behandeln lassen. Auf einer Liege festgeschnallt, spuckt er Dr. Demirel ins Gesicht, woraufhin sie ihm eine Ohrfeige verpasst. Der Patient droht Sonya mit einer Anzeige. Dr. Borowski hingegen ist nicht so kollegial - nur seiner hübschen Kollegin Dr. Demirel gegenüber. Am liebsten möchte er nur noch mit ihr operieren - aber Ben von Bode, der neue Assistenzarzt, geht ihm mit seiner Anhänglichkeit gehörig auf die ... Rechte: Sat.1
