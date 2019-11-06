Alles neu, alles andersJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 4: Alles neu, alles anders
Die Ärzte des alphateams sollen in dieser Schicht nicht nur in der Notaufnahme arbeiten, sondern auch den Bereitschaftsdienst für das Haupthaus übernehmen. Mit diesem riskanten Experiment verursacht die neue Verwaltungschefin beinahe eine Katastrophe. Nicht nur das Team, sondern auch Scheu ist entsetzt und begibt sich zum ersten Mal mit Dr. Thiessen auf Kriegsfuß. Zunächst scheint noch alles gut zu gehen: Dr. Borowski überlässt Ben eine ältere Dame mit Kopfschmerzen, doch dann eskalieren die Ereignisse: Maik und Ben müssen ohne Hilfe von Dr. Jaspers, die im Haupthaus Dorotheas Freund Matthias behandeln muss, die junge Studentin Natalie mit Vergiftungserscheinungen versorgen. Als Natalie auf Grund einer Überdosis Malariaprophylaxe das Bewusstsein verliert, muss Dr. Scheu einspringen - obwohl er selbst eine OP an einem kleinen Jungen mit entzündetem Blinddarm vorzunehmen hätte. Den Fall hätte eigentlich Vonderwerth übernehmen können, doch der hat wiederum im Haupthaus eine geplatzte Gallenblase zu versorgen ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick