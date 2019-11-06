VertraulichkeitenJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 5: Vertraulichkeiten
Unter den Kollegen des alphateams läuft in dieser Schicht alles schief: Dr. Vonderwerth, der mit seinen Studenten einen unangemeldeten Rundgang durch die Notaufnahme macht, ist über die angeblich miserable Arbeitsmoral Schwester Dunjas entsetzt ... Frau Tanner war mit dem Verdacht auf eine Unterleibsprellung eingeliefert worden, doch erst als sie das Bewusstsein verliert, entdecken Ben von Bode und Dunja die akute Blinddarmentzündung. Auch Dr. Demirel und Dr. Borowski haben erst auf den zweiten Blick einen Notfall vor sich: Karsten Andersen klagt über Schwindel und Ohnmachtsanfälle. Als Borowski ihm mitteilt, dass er einen Herzfehler hat und operiert werden muss, verliert der Frauenheld die Fassung. Ebenso wie Dr. Demirel, die Dr. Borowski, nachdem er sie im Ruheraum geküsst hat, eine Ohrfeige verpasst - denken denn alle Männer nur an Sex? Ben von Bode sicherlich nicht, obwohl er den Prostituierten, die heute nacht wegen Bänderdehnungen in die Notaufnahme kommen, reihenweise Geld zusteckt - allerdings aus purem Mitleid. Die Letzte besteht allerdings auf eine Gegenleistung und bringt Ben in eine pikante Lage ... Der neue Pfleger Sören ist Helmut wirklich ein Dorn im Auge, selbst als er sich im Übereifer einen Nerv einklemmt, kann er Sörens Hilfe nur widerwillig ...
