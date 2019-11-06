SicherheitsrisikoJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 6: Sicherheitsrisiko
Die neue Lernschwester Nelly wird von ihrer Vergangenheit verfolgt: Trixie, eine Freundin aus Nellys alten Drogenzeiten, kommt in die Notaufnahme und will Stoff. Als Verwaltungsdirektorin Codie erfährt, dass Nelly ein Ex-Junkie ist, kündigt sie ihr fristlos. Doch diese Rechnung hat sie ohne Dr. Scheu gemacht ... Nicht in der Notaufnahme weiterarbeiten darf - nach Ansicht von Dr. Jaspers - Maik Borowski. Während der Behandlung eines 18-jährigen Sportlers mit Herzrhythmusstörungen weigert sich Dr. Borowski, Jaspers' Diagnose zu akzeptieren und verabreicht ein falsches Medikament. Jaspers ist außer sich über so viel Arroganz und fordert Scheu auf, Maik zu kündigen. Doch Scheu hat ganz andere Sorgen, er muss die Schnittverletzungen des 12-jährigen Nico behandeln, der mit seinem Mountainbike von einem Garagendach direkt in ein Gewächshaus gesprungen ist ... Auch Corinna hat eine sonderbare Idee: Um ihren Freund zu hindern, wieder auf See zu fahren, rührt sie ihm eine Überdosis Brühwürfel in die Suppe, doch anstelle des erwünschten Durchfalls löst die Brühe eine Glutamatvergiftung aus ... Bobo, ein Jugendlicher aus einer Kiezgang, muss in der Notaufnahme genäht werden. Während er verarztet wird, randalieren seine Kumpels im Wartebereich und gehen Helmut gehörig auf ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick