AngriffeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 7: Angriffe
Assistenzarzt Ben von Bode muss in dieser Nacht erleben, wie der von ihm versorgte Ulf nach der Operation an einer Lungenembolie stirbt. Der 17-Jährige wurde an der Bushaltestelle von drei Typen niedergestochen ... Auch Dr. Vonderwerth wird in dieser Nacht an seine Grenzen geführt: Ein halluzinierender Junkie verletzt ihn mit einer gebrauchten Spritze am Arm, Vonderwerth ist sich sofort der möglichen Folgen bewusst und muss der Realität ins Auge blicken: Der HIV-Test des Junkies ist positiv ... Die Differenzen zwischen Dr. Borowski und Dr. Demirel bringen sogar das Leben einer Patientin in Gefahr. Die alte Dame hat eine akute Bauchfellentzündung, doch da Sonya ihrem Kollegen aus dem Weg gehen möchte, stellt sie nur eine oberflächliche Diagnose. Als Scheu davon erfährt, zögert er nicht, den beiden Streithähnen mit personellen Konsequenzen zu drohen! Helmut fühlt sich von Pfleger Sören nicht ernst genommen, ein Grund mehr, sich für künftige Auseinandersetzungen zu rüsten: Der Oberpfleger nimmt seit neuestem Karateunterricht und versucht Schwester Gisela, mit asiatischen Weisheiten zu imponieren ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick