Staffel 10Folge 8vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 8: Familiensache
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Dr. Scheu hat Geburtstag. Eigentlich will er mit Erich und Jonas feiern, doch in letzter Minute erfährt er, dass er arbeiten muss. Für Erich ist das Maß nun voll, seit Eberhard Chefarzt ist, sehen sie sich kaum noch. Auch Jonas leidet unter der ständigen Abwesenheit seines Ziehvaters. Indes bekommt Maik unangemeldet Besuch von Mutter, Vater und Schwester - Maik ist der Auftritt seiner Familie mehr als peinlich ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1