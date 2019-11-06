FreundeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 9: Freunde
Dr. Vonderwerth erhält per Post seinen Aidstest und durchlebt die wohl schwerste Stunde seines Lebens: Das Ergebnis ist positiv. Als er einen Patienten zu versorgen hat, der ebenfalls HIV-positiv und aus Verzweiflung gegen einen Brückenpfeiler gefahren ist, steht Vonderwerth kurz vor dem Zusammenbruch. Für Dr. Demirel gibt es eine unliebsame Überraschung ganz anderer Art: Ihr Vater taucht völlig unerwartet mit zwei ihrer Cousins aus Antalya in der Notaufnahme auf; die beiden wollen sie als ihre mögliche Braut begutachten. Sonya ist außer sich, doch ihr Vater gibt nicht auf und greift zu einem Trick: Cousin Öczan lässt sich als Patient einliefern. Von gesunden Patienten können Dr. Borowski und Ben von Bode nur träumen, die beiden haben zwei halluzinierende, jugendliche Brüder vor sich. Doch das Drogen-Screening ist negativ und die Ärzte können nur raten, welche Art Drogen die beiden zu sich genommen haben könnten. Erst als ihr Vater in der Notaufnahme erscheint, kommt heraus, dass die Jungs sich an der "Engelstrompete" aus Vatis Schrebergarten vergriffen haben - ein Drogen-Tipp aus dem Internet! Für Ben und Maik verstärkt dieser aufwühlende Fall ihre neue freundschaftliche Verbindung, Maik möchte sogar mit seinem Kollegen ein Bier trinken gehen. Auch zwischen ... Rechte: Sat.1
