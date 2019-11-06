Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 10Folge 9vom 06.11.2019
Joyn Plus
Freunde

FreundeJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 9: Freunde

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Dr. Vonderwerth erhält per Post seinen Aidstest und durchlebt die wohl schwerste Stunde seines Lebens: Das Ergebnis ist positiv. Als er einen Patienten zu versorgen hat, der ebenfalls HIV-positiv und aus Verzweiflung gegen einen Brückenpfeiler gefahren ist, steht Vonderwerth kurz vor dem Zusammenbruch. Für Dr. Demirel gibt es eine unliebsame Überraschung ganz anderer Art: Ihr Vater taucht völlig unerwartet mit zwei ihrer Cousins aus Antalya in der Notaufnahme auf; die beiden wollen sie als ihre mögliche Braut begutachten. Sonya ist außer sich, doch ihr Vater gibt nicht auf und greift zu einem Trick: Cousin Öczan lässt sich als Patient einliefern. Von gesunden Patienten können Dr. Borowski und Ben von Bode nur träumen, die beiden haben zwei halluzinierende, jugendliche Brüder vor sich. Doch das Drogen-Screening ist negativ und die Ärzte können nur raten, welche Art Drogen die beiden zu sich genommen haben könnten. Erst als ihr Vater in der Notaufnahme erscheint, kommt heraus, dass die Jungs sich an der "Engelstrompete" aus Vatis Schrebergarten vergriffen haben - ein Drogen-Tipp aus dem Internet! Für Ben und Maik verstärkt dieser aufwühlende Fall ihre neue freundschaftliche Verbindung, Maik möchte sogar mit seinem Kollegen ein Bier trinken gehen. Auch zwischen ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen