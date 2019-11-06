Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
SpritztourJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 1: Spritztour
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die beiden 16-jährigen Kalle und Tom bringen ihre Freundin Anna in die Notaufnahme. Angeblich hat sie sich bei einem Treppensturz die Achillessehne verletzt. Als Dr. Pacek aber zusätzlich bei dem Mädchen ein Schleudertrauma diagnostiziert und Dr. Schirmer einen gebrochenen Wirbel der Halswirbelsäule stabilisieren muss, fliegt die ganze Geschichte auf: Die drei Jugendlichen haben den elterlichen Wagen für eine Spritztour entwendet, einen Unfall gebaut und Fahrerflucht begangen ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1