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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
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Spritztour

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 1: Spritztour

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die beiden 16-jährigen Kalle und Tom bringen ihre Freundin Anna in die Notaufnahme. Angeblich hat sie sich bei einem Treppensturz die Achillessehne verletzt. Als Dr. Pacek aber zusätzlich bei dem Mädchen ein Schleudertrauma diagnostiziert und Dr. Schirmer einen gebrochenen Wirbel der Halswirbelsäule stabilisieren muss, fliegt die ganze Geschichte auf: Die drei Jugendlichen haben den elterlichen Wagen für eine Spritztour entwendet, einen Unfall gebaut und Fahrerflucht begangen ... Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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