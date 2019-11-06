Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Gasexplosion

Folge 10: Gasexplosion

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei einer Gasexplosion wird das Haus der Familie Hübner dem Erdboden gleichgemacht. Im Gegensatz zu Vater Hübner und den Töchtern Mareike und Lara, hat Frau Hübner schwerste Verletzungen erlitten und muss sofort in die Notaufnahme. Während die drei Hübners, ihres Heimes beraubt, im Warteraum ausharren, kämpfen die Ärzte im Operationssaal um das Leben der Frau. Der Zustand der Patientin verschlechtert sich rapide - Dr. Gassner muss eine Herzmassage durchführen ... Rechte: Sat.1

