Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 11vom 06.11.2019
Workaholic

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 11: Workaholic

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dr. Carstens diagnostiziert bei dem Architekten Arnold Steinhaus eine Hirnblutung. Während sich die Ärzte um ihn bemühen, kommt seine Frau Eva in die Notaufnahme. Ihr Interesse gilt aber weniger dem Zustand ihres Mannes als ihren geschäftlichen Terminen. Auch ihrer Tochter Claudia widmet sie kaum Aufmerksamkeit. Als sie das Kind wieder nach Hause schicken will, greift Dr. Schaller ein - und erfährt, welch tragisches Schicksal sich hinter Eva Steinhaus' Verhalten verbirgt ... Rechte: Sat.1

