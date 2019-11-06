Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 12vom 06.11.2019
Hand in Hand

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 12: Hand in Hand

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Einen Tag nach seiner Entlassung aus der Hansa-Klinik kommt Hartmut Werner mit Schmerzen in die Notaufnahme. Von seiner Lebensgefährtin Maria Sandt erfährt Dr. Carstens, dass er nach Hause geschickt wurde, damit der an Krebs erkrankte Mann in Frieden zu Hause sterben kann. Maria verrät Dr. Schaller, dass sie in wenigen Tagen heiraten wollten. Schnell beordern die Ärzte Pfarrer Hansen herbei, und mit Dr. Schaller und Brenneke als Trauzeugen wird die Blitztrauung vollzogen ... Rechte: Sat.1

