Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 13vom 06.11.2019
Lebenslüge

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 13: Lebenslüge

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sturzbetrunken ist André Watermann in die Elbe gestürzt, ein Schienbeinbruch ist die Folge. In der Notaufnahme erfahren die Ärzte den Grund für den Rausch: An diesem Tag hat der Junge von seiner Mutter erfahren, dass Norbert Watermann nicht sein leiblicher Vater ist. Als das Ehepaar Watermann in der Notaufnahme erscheint, zeigt sich, dass auch Norbert keine Ahnung hatte, einen "unehelichen" Sohn zu haben. Jetzt muss Vera Watermann ihre Lebenslüge beichten ... Rechte: Sat.1

