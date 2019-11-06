Staffel 2Folge 13vom 06.11.2019
LebenslügeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 13: Lebenslüge
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sturzbetrunken ist André Watermann in die Elbe gestürzt, ein Schienbeinbruch ist die Folge. In der Notaufnahme erfahren die Ärzte den Grund für den Rausch: An diesem Tag hat der Junge von seiner Mutter erfahren, dass Norbert Watermann nicht sein leiblicher Vater ist. Als das Ehepaar Watermann in der Notaufnahme erscheint, zeigt sich, dass auch Norbert keine Ahnung hatte, einen "unehelichen" Sohn zu haben. Jetzt muss Vera Watermann ihre Lebenslüge beichten ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12