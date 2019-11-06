Staffel 2Folge 14vom 06.11.2019
MisstrauenJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 14: Misstrauen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dr. Carstens nimmt an Tim Hausmann eine Notoperation vor - zur Empörung seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten, beide Gegner der Schulmedizin. Als Tim nochmals operiert werden muss, kommt es zur Katastrophe ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1