Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 15vom 06.11.2019
Am seidenen Faden

Folge 15: Am seidenen Faden

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Annette Herbst wird nach einem Selbstmordversuch gerade noch gerettet. Als sie aus der Narkose erwacht, gesteht sie, dass sie ihrer Tochter eine Überdosis Schlaftabletten gegeben hat ... Rechte: Sat.1

