Staffel 2Folge 15vom 06.11.2019
Folge 15: Am seidenen Faden
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Annette Herbst wird nach einem Selbstmordversuch gerade noch gerettet. Als sie aus der Narkose erwacht, gesteht sie, dass sie ihrer Tochter eine Überdosis Schlaftabletten gegeben hat ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12