Staffel 2 Folge 16 vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 16: Abgestürzt
48 Min. Ab 12
Beim Versuch, ihre Katze vom Fenstersims zu retten, stürzt die erst sechsjährige Tanja aus dem Fenster und spießt sich am Gartenzaun auf. Tanja, Dr. Pacek und Dr. Scheu müssen sofort operieren und den Zaunpfahl aus dem Oberschenkel des Mädchens entfernen ... Rechte: Sat.1
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12