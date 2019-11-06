Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 16vom 06.11.2019
Joyn Plus
Abgestürzt

AbgestürztJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 16: Abgestürzt

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Beim Versuch, ihre Katze vom Fenstersims zu retten, stürzt die erst sechsjährige Tanja aus dem Fenster und spießt sich am Gartenzaun auf. Tanja, Dr. Pacek und Dr. Scheu müssen sofort operieren und den Zaunpfahl aus dem Oberschenkel des Mädchens entfernen ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen