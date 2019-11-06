Staffel 2Folge 17vom 06.11.2019
Folge 17: Schwere Geburt
Paul hat sich von seiner Freundin Simone getrennt, nachdem er von ihrer Schwangerschaft erfahren hat. Nun wird sie von ihrer Freundin Karla in die Notaufnahme gebracht. Weil sie es versäumt hat, ein Mittel gegen Bluthochdruck zu nehmen, leidet sie unter starken Schwindelgefühlen. Überraschend taucht Paul auf, und es kommt zum Streit zwischen ihm und Karla. Unterdessen verschlechtert sich Simones Zustand - das Leben des Kindes ist in Gefahr ... Rechte: Sat.1
