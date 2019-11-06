Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 17vom 06.11.2019
Joyn Plus
Schwere Geburt

Schwere GeburtJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 17: Schwere Geburt

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Paul hat sich von seiner Freundin Simone getrennt, nachdem er von ihrer Schwangerschaft erfahren hat. Nun wird sie von ihrer Freundin Karla in die Notaufnahme gebracht. Weil sie es versäumt hat, ein Mittel gegen Bluthochdruck zu nehmen, leidet sie unter starken Schwindelgefühlen. Überraschend taucht Paul auf, und es kommt zum Streit zwischen ihm und Karla. Unterdessen verschlechtert sich Simones Zustand - das Leben des Kindes ist in Gefahr ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen