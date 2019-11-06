Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 18vom 06.11.2019
Die Katastrophe

Folge 18: Die Katastrophe

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Student Dieter wird von seinem Lebensgefährten Bodo mit Magenbluten in die Notaufnahme gebracht. Da die Ärzte eine OP nicht ausschließen können, werden Dieters Eltern in die Klinik gerufen. In der Notaufnahme müssen die Seidels neben der Krankheit ihres Sohnes einen zweiten Schock verdauen: Sie hatten keine Ahnung von Dieters Homosexualität ... Rechte: Sat.1

