Staffel 2Folge 18vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 18: Die Katastrophe
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Student Dieter wird von seinem Lebensgefährten Bodo mit Magenbluten in die Notaufnahme gebracht. Da die Ärzte eine OP nicht ausschließen können, werden Dieters Eltern in die Klinik gerufen. In der Notaufnahme müssen die Seidels neben der Krankheit ihres Sohnes einen zweiten Schock verdauen: Sie hatten keine Ahnung von Dieters Homosexualität ... Rechte: Sat.1
