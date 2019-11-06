Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 19vom 06.11.2019
Bittere Wahrheit

Folge 19: Bittere Wahrheit

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei einem Autounfall wurden Bernd Rathlau und Barbara Lindner verletzt. Beide wollen die Notaufnahme so schnell wie möglich verlassen - sie fürchten um ihr Geheimnis: Barbara ist nicht nur Bernds Lehrerin, sondern auch seine Geliebte. Doch die Flucht aus dem Krankenhaus endet schon an der Tür - Bernd bricht zusammen, eine Operation ist unvermeidlich und seine Mutter wird gerufen. Als sie von dem Verhältnis ihres Sohnes mit der Lehrerin erfährt, gehen ihr die Nerven durch ... Rechte: Sat.1

