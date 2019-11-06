Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 2: Endstation U-Bahn
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bettina Laske hat sich vor eine U-Bahn geworfen, und Oberarzt Dr. Carstens kämpft um ihr Leben, aber eine gebrochene Rippe hat den Herzbeutel durchbohrt. Als Herzstillstand eintritt, bleibt Dr. Carstens nur eine Möglichkeit: Massage am offenen Herzen. Dr. Schallers Tochter Alexa kennt Bettina von der Schule und alarmiert deren Freund Ralph. Der erklärt, sich von Bettina getrennt zu haben. Wollte sie deshalb nicht mehr leben? Dann stellt sich heraus, dass sie schwanger ist ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12