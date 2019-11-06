Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 20vom 06.11.2019
Joyn Plus
Entführt

EntführtJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 20: Entführt

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dr. Carstens und Dr. Brotesser diagnostizieren beim Baby von Sarah Stelter eine Darmverschiebung - der Säugling muss sofort operiert werden. Währenddessen kümmert sich Oberschwester Gisela um die junge Mutter. Ihr merkwürdiges Verhalten und die widersprüchlichen Angaben zur Geburt machen Gisela hellhörig. Sie ruft in der Geburtsklinik an und erfährt, dass Sarah Stelters Angaben frei erfunden sind. Jetzt erinnert sich Gisela an die Entführung eines Babys vor drei Wochen ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen