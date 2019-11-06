Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 21vom 06.11.2019
Joyn Plus
Späte Einsicht

Späte EinsichtJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 21: Späte Einsicht

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Frau Grashoff macht ihrem Schwiegervater Ludwig schwere Vorwürfe. Seine Spielsucht und die 80.000 Mark Schulden, die er bei einer Spielbank hat, haben seinen Sohn Stefan derart aufgeregt, dass er mit Verdacht auf Herzinfarkt in die Notaufnahme eingeliefert wurde. Ludwig Grashoff wehrt sich gegen die Vorwürfe seiner Schwiegertochter, doch als sich Stefans Zustand dramatisch verschlechtert und eine Notoperation vorgenommen werden muss, kommt er zu einer späten Einsicht ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen