Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 22vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 22: Unter Verdacht

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als die jugendliche Sylvia Scholz von dem afrikanischen Taxifahrer David Mbele mit einem Armbruch in der Notaufnahme eingeliefert wird, gibt er an, sie sei aus einem Auto geworfen worden. Bei der Untersuchung entdecken die Ärzte, dass Sylvia vergewaltigt worden ist. Vor ihrem Vater beschuldigt Sylvia den Taxifahrer. Als David sich nach ihrem Befinden erkundigen will, geht Sylvias Vater wutentbrannt auf ihn los. Nun endlich rückt Sylvia mit der Wahrheit heraus ... Rechte: Sat.1

