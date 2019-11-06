Staffel 2Folge 23vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 23: Turbulenzen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Stefanie Krüger bringt ihren Freund Ricky Stahl in die Notaufnahme. Sie hat ihn bewusstlos in seiner Wohnung gefunden. Dr. Carstens und Dr. Schaller stellen eine Hirnblutung fest und bemerken zudem, dass Ricky Drogen nimmt - sie müssen sofort operieren. Als Stefanie und Rickys bester Freund Tom in die Notaufnahme kommen, tritt die Wahrheit zutage: Die beiden haben zwei Tage zuvor eine Nacht zusammen verbracht. Sie fürchten, dass Ricky sich deshalb das Leben nehmen wollte ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
