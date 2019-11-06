Staffel 2Folge 24vom 06.11.2019
StraßenkinderJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 24: Straßenkinder
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In einem Bollerwagen liefert die 13-jährige Nicole Amberg ihren kleinen Bruder Benjamin ein - er ist angeblich die Treppe heruntergefallen. Die Geschwister machen auf Dr. Gassner und Dr. Schaller einen verwahrlosten Eindruck. Auf die Frage nach ihren Eltern gibt Nicole nur ausweichende Antworten, bis Dr. Gassner hinter das Geheimnis kommt: Nach dem Tod ihrer Mutter kamen die Kinder zum Vater, der Alkoholiker ist und sie hinauswarf. Seit zwei Monaten leben sie auf der Straße ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1