Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 25vom 06.11.2019
Max darf nicht sterben

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 25: Max darf nicht sterben

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In Begleitung seiner Schwester Karla wird der achtjährige Max Voss im Notarztwagen eingeliefert. Er hat eine Platzwunde und eine gebrochene Elle und wird von Dr. Carstens und Dr. Pacek behandelt. Karla behauptet, Max sei gestürzt, aber Dr. Brotesser zweifelt daran. Erst als ihre Mutter auftaucht, nennt Karla die Gründe für die Verletzungen: Während Frau Voss im Kino war, tauchte ihr Ex-Freund auf und verprügelte die Kinder. Dabei ist Max gegen eine Tischkante geknallt ... Rechte: Sat.1

