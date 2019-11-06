Staffel 2Folge 26vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 26: Glück im Unglück
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dr. Carstens und Dr. Pacek müssen an Wolfgang Bauer eine Notoperation vornehmen und ein Messer aus seinem Rücken entfernen. Die Klinge hat sein Herz nur knapp verfehlt. Vor dem Operationssaal schieben sich indessen Frau Bauer und ihre Freundin Sybille gegenseitig die Schuld an Bauers Verletzung zu. Mit Mühe bekommt Dr. Schaller den Hintergrund heraus: Sybille hat ein Verhältnis mit Wolfgang Bauer. Beide wurden von Frau Bauer in flagranti erwischt ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12