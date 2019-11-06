Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Mörderischer Auftrag

Folge 4: Mörderischer Auftrag

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein gebrochener Lendenwirbel des Installationsgesellen Bernd Möller bereitet Dr. Carstens einige Schwierigkeiten: Er muss den Wirbel stabilisieren, sonst droht Bernd eine Querschnittslähmung. Unterdessen taucht dessen Auftraggeber, der Hausbesitzer Peter Seibold, in der Notaufnahme auf. Er hatte Bernd als Schwarzarbeiter eingesetzt und nachts auf das Dach seines Mietshauses geschickt, um eine Parabolantenne anzubringen. Seibold versucht, den Vorfall zu vertuschen ... Rechte: Sat.1

