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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 5: Crashkid

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nach einem Autounfall müssen Dr. Carstens und sein Team ihr ganzes Können aufbieten, um den 14-jährigen Simon Kramer zu retten. Sein Vater ist verzweifelt: Er lebt von seiner Frau getrennt und kann seinen Sohn immer nur am Wochenende sehen. Diesmal wollte er ihm eine besondere Freude machen - und ließ ihn ans Steuer seines Autos! Als Simons Mutter ihrem Mann schwere Vorwürfe macht, dreht er durch ... Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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