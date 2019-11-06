Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
CrashkidJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 5: Crashkid
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nach einem Autounfall müssen Dr. Carstens und sein Team ihr ganzes Können aufbieten, um den 14-jährigen Simon Kramer zu retten. Sein Vater ist verzweifelt: Er lebt von seiner Frau getrennt und kann seinen Sohn immer nur am Wochenende sehen. Diesmal wollte er ihm eine besondere Freude machen - und ließ ihn ans Steuer seines Autos! Als Simons Mutter ihrem Mann schwere Vorwürfe macht, dreht er durch ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1