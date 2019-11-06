Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Vier Eltern und ein KindJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 6: Vier Eltern und ein Kind
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Während Isabell Schneider nach einem Verkehrsunfall operiert wird, warten vor dem Operationssaal voller Besorgnis Herr und Frau Schneider, Isabells Eltern, auf das Ergebnis. Plötzlich taucht Frau Wittkowski auf, die behauptet, Isabells Mutter zu sein. Und tatsächlich: Die Schneiders sind die Pflegeeltern. Triumphierend präsentiert sie einen Gerichtsbeschluss, in dem Isabell ihr zugesprochen wird. Die Schneiders geraten in Panik: Müssen sie die Kleine hergeben? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12