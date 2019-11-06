Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
BetrogenJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 8: Betrogen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Tim Rottmann wurde bei einem Motorradunfall schwer verletzt. Da kein Neurochirurg abkömmlich ist, muss Dr. Pacek operieren. Währenddessen findet Schwester Yasmin in Tims Kleidung Nacktfotos junger Mädchen. Diese wecken die Aufmerksamkeit von Dr. Schaller - ihre Tochter Alexa ist eng mit ihm befreundet. Alexa ist fest davon überzeugt, dass Tim nichts mit den Fotos zu tun hat. Kurz darauf gerät ihr Glaube jedoch ins Wanken: Ein Mädchen erscheint und erklärt, Tims Verlobte zu sein ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12