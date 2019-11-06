Staffel 2Folge 9vom 06.11.2019
Gefährliche BefreiungJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 9: Gefährliche Befreiung
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Walter Krohn hat bei einer Prügelei in einem St. Pauli-Bordell schwere Verletzungen erlitten. Dr. Carstens' Vermutung, dass es sich um eine Auseinandersetzung zwischen Freier und Zuhälter gehandelt hat, trifft nicht zu: In der Notaufnahme erscheint die Prostituierte Ulla, Krohns Tochter. Sie berichtet, dass sie ihr Vater nach langer Suche in dem Bordell aufgespürt hat und sie nach Hause zurückholen wollte, was Ullas Zuhälter gar nicht passte - es kam zu einer handfesten Prügelei ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1