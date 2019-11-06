Staffel 3Folge 1vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 1: Das Ende einer Lüge
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mit letzter Kraft schleppt sich Eva Jahnke in die Notaufnahme. Diagnose: Rippenbruch und Prellungen - Zeichen einer Misshandlung. Auf die Frage nach der Herkunft dieser Verletzungen antwortet sie mit panischer Angst. Evas Mann wird verdächtigt, seine Frau geschlagen zu haben. Schließlich gesteht Eva: Weil das Ehepaar in finanziellen Schwierigkeiten steckt, geht sie hinter dem Rücken ihres Mannes "anschaffen". In dieser Nacht wurde sie von einem Freier so übel zugerichtet ... Rechte: Sat.1
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1