Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 1vom 06.11.2019
Das Ende einer Lüge

Folge 1: Das Ende einer Lüge

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Mit letzter Kraft schleppt sich Eva Jahnke in die Notaufnahme. Diagnose: Rippenbruch und Prellungen - Zeichen einer Misshandlung. Auf die Frage nach der Herkunft dieser Verletzungen antwortet sie mit panischer Angst. Evas Mann wird verdächtigt, seine Frau geschlagen zu haben. Schließlich gesteht Eva: Weil das Ehepaar in finanziellen Schwierigkeiten steckt, geht sie hinter dem Rücken ihres Mannes "anschaffen". In dieser Nacht wurde sie von einem Freier so übel zugerichtet ... Rechte: Sat.1

