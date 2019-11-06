Staffel 3Folge 10vom 06.11.2019
Folge 10: Feuerprobe
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nach einer Gasexplosion ist das Haus von Gerd Schmahl eingestürzt. Er selbst war gerade im Garten, doch seine Freundin Karin muss mit einer Rauchvergiftung und einem Unterschenkelbruch in die Notaufnahme. Dort verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch: Sie erleidet einen Herzstillstand. Während die Ärzte mit der Reanimation beschäftigt sind, kommt Karins Sohn Sebastian ins Krankenhaus. Als er dort auf Gerd trifft, zeigt sich, dass der Junge Karins neuen Freund total ablehnt ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12