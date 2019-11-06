Staffel 3Folge 11vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 11: Das Todesurteil
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Benny Bonin leidet seit seiner Geburt an Mukoviszidose, nur eine Spenderlunge kann das Leben des Jungen retten. Während die Mutter den Vater, der die Familie verlassen hat, mit Vorwürfen überschüttet, kommt die Nachricht: Es gibt keine passende Spenderlunge ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12