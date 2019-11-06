Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 11vom 06.11.2019
Das Todesurteil

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 11: Das Todesurteil

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Benny Bonin leidet seit seiner Geburt an Mukoviszidose, nur eine Spenderlunge kann das Leben des Jungen retten. Während die Mutter den Vater, der die Familie verlassen hat, mit Vorwürfen überschüttet, kommt die Nachricht: Es gibt keine passende Spenderlunge ... Rechte: Sat.1

