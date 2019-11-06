Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 12vom 06.11.2019
Asyl

Folge 12: Asyl

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Heftige Ischiasbeschwerden zwingen Richter Jens Scherff in die Notaufnahme. Doch mit der gewohnten Spritze ist es diesmal nicht getan: Dr. Carstens diagnostiziert einen schweren Bandscheibenvorfall, der operiert werden muss. Kurz vor dem Eingriff bekommt Scherff überraschenden Besuch. Der afghanische Asylbewerber Faieq Zarif will den Richter zu einem neuen Anhörungstermin bewegen. Doch Scherff weist den Verzweifelten ab, aber Schwester Yasmin hat die rettende Idee ... Rechte: Sat.1

