Staffel 3Folge 12vom 06.11.2019
AsylJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 12: Asyl
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Heftige Ischiasbeschwerden zwingen Richter Jens Scherff in die Notaufnahme. Doch mit der gewohnten Spritze ist es diesmal nicht getan: Dr. Carstens diagnostiziert einen schweren Bandscheibenvorfall, der operiert werden muss. Kurz vor dem Eingriff bekommt Scherff überraschenden Besuch. Der afghanische Asylbewerber Faieq Zarif will den Richter zu einem neuen Anhörungstermin bewegen. Doch Scherff weist den Verzweifelten ab, aber Schwester Yasmin hat die rettende Idee ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1