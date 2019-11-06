Staffel 3Folge 13vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 13: Starker Tobak
48 Min.Folge vom 06.11.2019
Alarmstufe in der Notaufnahme: Ein Linienbus liefert einen Patienten ein, dem ein Messer aus der Brust ragt. Der Mann, der einen Herzstillstand erleidet, muss sofort am offenen Herzen operiert werden. Noch unter Schock stehend, wartet der Busfahrer das Ende des Eingriffs ab. Plötzlich erkennt er in einer Besucherin die Messerstecherin, die nach der Tat geflohen war, wieder! Doch Kathrin Herzog erklärt glaubwürdig, dass an dem Unglück nur ein ganz dummer Zufall schuld war ... Rechte: Sat.1
