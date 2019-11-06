Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 13vom 06.11.2019
Joyn Plus
Starker Tobak

Starker TobakJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 13: Starker Tobak

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Alarmstufe in der Notaufnahme: Ein Linienbus liefert einen Patienten ein, dem ein Messer aus der Brust ragt. Der Mann, der einen Herzstillstand erleidet, muss sofort am offenen Herzen operiert werden. Noch unter Schock stehend, wartet der Busfahrer das Ende des Eingriffs ab. Plötzlich erkennt er in einer Besucherin die Messerstecherin, die nach der Tat geflohen war, wieder! Doch Kathrin Herzog erklärt glaubwürdig, dass an dem Unglück nur ein ganz dummer Zufall schuld war ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen