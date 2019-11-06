Staffel 3Folge 14vom 06.11.2019
In Begleitung ihrer Mutter Astrid Müller wird die 17-jährige Vanessa in die Notaufnahme gebracht: Das Mädchen hat Blutungen im Genitalbereich. An einen Treppensturz, den die Müllers als Grund angeben, kann die Gynäkologin Dr. Freiberg nicht glauben: Sie findet Spuren einer unsachgemäßen Entbindung. Vanessa muss operiert werden. Inzwischen bemüht sich Dr. Carstens, von Astrid Müller die wahre Ursache des Unglücks zu erfahren, doch die verängstigte Frau hüllt sich in Schweigen ... Rechte: Sat.1
