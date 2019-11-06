Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 14vom 06.11.2019
Joyn Plus
Mauer des Schweigens

Mauer des SchweigensJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 14: Mauer des Schweigens

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In Begleitung ihrer Mutter Astrid Müller wird die 17-jährige Vanessa in die Notaufnahme gebracht: Das Mädchen hat Blutungen im Genitalbereich. An einen Treppensturz, den die Müllers als Grund angeben, kann die Gynäkologin Dr. Freiberg nicht glauben: Sie findet Spuren einer unsachgemäßen Entbindung. Vanessa muss operiert werden. Inzwischen bemüht sich Dr. Carstens, von Astrid Müller die wahre Ursache des Unglücks zu erfahren, doch die verängstigte Frau hüllt sich in Schweigen ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen