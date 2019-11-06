Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 15vom 06.11.2019
Der letzte Vorhang

Der letzte Vorhang

Folge 15: Der letzte Vorhang

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Kleinkünstler Walter Hollmann wird in Begleitung seines Sohnes Eddy in die Notaufnahme eingeliefert. Walter hatte am Steuer seines Wagens einen Schwächeanfall - jedoch bei dem folgenden Unfall nur Platzwunden und eine Handgelenksfraktur davongetragen, die gegipst werden muss. Gegen den Rat der Ärzte drängt er darauf, sofort wieder entlassen zu werden. Die Artisten Walter und Eddy Hollmann stehen nämlich vor dem wichtigsten Auftritt ihrer Karriere: Eine Show im "Palladium"... Rechte: Sat.1

