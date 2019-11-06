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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 16vom 06.11.2019
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Lasst mich sterben!

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 16: Lasst mich sterben!

49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die 60-jährige Frau Angermüller wird mit einem Messer im Bauch eingeliefert. Alles deutet darauf hin, dass ihr Ehemann sie ermorden wollte. Dr. Carstens und Dr. Scheu ordnen eine sofortige Notoperation an, in der am offenen Herzen Blut aus dem Herzbeutel entfernt werden muss. Unterdessen hat die Polizei den flüchtigen Herrn Angermüller in einem Park festgenommen: Er hatte versucht, sich das Leben zu nehmen. Rechte: Sat.1

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