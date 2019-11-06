Staffel 3Folge 16vom 06.11.2019
Lasst mich sterben!Jetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 16: Lasst mich sterben!
49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die 60-jährige Frau Angermüller wird mit einem Messer im Bauch eingeliefert. Alles deutet darauf hin, dass ihr Ehemann sie ermorden wollte. Dr. Carstens und Dr. Scheu ordnen eine sofortige Notoperation an, in der am offenen Herzen Blut aus dem Herzbeutel entfernt werden muss. Unterdessen hat die Polizei den flüchtigen Herrn Angermüller in einem Park festgenommen: Er hatte versucht, sich das Leben zu nehmen. Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1