Staffel 3Folge 17vom 06.11.2019
Folge 17: Ein hoffnungsloser Fall
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Andreas Steinke ist verzweifelt: Bereits zum dritten Mal wird er entlassen, außerdem will sich seine Freundin Carmen von ihm trennen. Grund genug für den 25-Jährigen, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Als Carmen ihn im Krankenhaus besucht, schöpft er zunächst Hoffnung. Als sie ihm aber sagt, dass sie ihn endgültig verlassen will, gießt Andreas Waschbenzin über seinen Körper. Mit einem Feuerzeug in der Hand droht er sich anzuzünden ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12