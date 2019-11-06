Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 18vom 06.11.2019
Alles auf Herz

Folge 18: Alles auf Herz

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die verliebte Anne Keller hat in einer Kneipe ihren heimlich Angebeteten aus Versehen mit einem Dartpfeil in den Hals getroffen. Stephan Sandberg bemerkt die Schmachtende zwar jetzt endlich, aber er ist natürlich stinksauer ... Rentner Lauritzen hat eine rote Ampel übersehen - ein Unfall ist die Folge. Sein Enkel ist schwer verletzt und die Mutter, Katrin Schneider, macht Opa bittere Vorwürfe und verbietet ihm den Umgang mit dem Kind ... Rechte: Sat.1

