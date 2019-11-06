Staffel 3Folge 18vom 06.11.2019
Alles auf HerzJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 18: Alles auf Herz
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die verliebte Anne Keller hat in einer Kneipe ihren heimlich Angebeteten aus Versehen mit einem Dartpfeil in den Hals getroffen. Stephan Sandberg bemerkt die Schmachtende zwar jetzt endlich, aber er ist natürlich stinksauer ... Rentner Lauritzen hat eine rote Ampel übersehen - ein Unfall ist die Folge. Sein Enkel ist schwer verletzt und die Mutter, Katrin Schneider, macht Opa bittere Vorwürfe und verbietet ihm den Umgang mit dem Kind ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12