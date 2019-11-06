Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 19vom 06.11.2019
Um jeden Preis

Folge 19: Um jeden Preis

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als ein kleines Mädchen in der eiskalten Alster um sein Leben kämpft, springt der 18-jährige Sven Heimann selbstlos ins Wasser und rettet das Kind. Nun liegt der junge Mann mit Unterkühlung und einer Kniescheibenfraktur im Krankenhaus. Eine Frage bleibt jedoch zu klären: Warum ließ der Vater des Mädchens den Retter am Unfallort zurück, ohne sich um ihn zu kümmern? Rechte: Sat.1

