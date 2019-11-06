Staffel 3Folge 2vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 2: Eine schwere Entscheidung
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Zwei schwere Verkehrsunfälle halten das alphateam in Atem: Der 20-jährige Norbert Pohlmann ist mit seinem Motorrad so schwer verunglückt, dass Dr. Pacek und Dr. Scheu trotz sofortiger Operation nur noch den Hirntod des Patienten feststellen können. Oberschwester Gisela hat in Norberts Sachen einen Organspendeausweis gefunden. Dr. Schaller hat nun die schwere Aufgabe, Pohlmanns Mutter Renate die Nachricht vom Tod ihres Sohnes zu überbringen ... Rechte: Sat.1
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe: 12
12