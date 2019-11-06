Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
Eine schwere Entscheidung

Eine schwere EntscheidungJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 2: Eine schwere Entscheidung

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Zwei schwere Verkehrsunfälle halten das alphateam in Atem: Der 20-jährige Norbert Pohlmann ist mit seinem Motorrad so schwer verunglückt, dass Dr. Pacek und Dr. Scheu trotz sofortiger Operation nur noch den Hirntod des Patienten feststellen können. Oberschwester Gisela hat in Norberts Sachen einen Organspendeausweis gefunden. Dr. Schaller hat nun die schwere Aufgabe, Pohlmanns Mutter Renate die Nachricht vom Tod ihres Sohnes zu überbringen ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen